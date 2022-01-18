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Ситуация на Украине 42 минуты назад

18 января 2022 14:14

Песков назвал чрезвычайно опасными поставки оружия на Украину

Освоение украинской территории различными поставщиками вооружений беспокоит Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллс сообщил о поставках Украине легких противотанковых вооружений для самообороны. Американские сенаторы также обещали поставить Киеву "джавелины" и "стингеры". По словам Пескова, обеспокоенность Москвы вызвана тем, что поставляемое вооружение носит не только оборонительный, но и наступательный характер. Чрезвычайно опасна циркуляция ПЗРК, это вообще регулируется международным правом и не способствует снижению напряженности.

Ранее Песков говорил, что Москва рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности.

политика Украина вооружение Дмитрий Песков новости оборона и безопасность

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