Песков назвал чрезвычайно опасными поставки оружия на Украину

Освоение украинской территории различными поставщиками вооружений беспокоит Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллс сообщил о поставках Украине легких противотанковых вооружений для самообороны. Американские сенаторы также обещали поставить Киеву "джавелины" и "стингеры". По словам Пескова, обеспокоенность Москвы вызвана тем, что поставляемое вооружение носит не только оборонительный, но и наступательный характер. Чрезвычайно опасна циркуляция ПЗРК, это вообще регулируется международным правом и не способствует снижению напряженности.

Ранее Песков говорил, что Москва рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности.