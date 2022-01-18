Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне отделались ушибами

Почти все российские туристы, получившие ДТП в аварии с участием трех автобусов в Доминикане, выписаны из больницы. На больничной койке остается только одна гражданка РФ, сегодня ее должны выписать.

Как сообщил РИА Новости руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков, участники дорожного инцидента получили легкие травмы и ушибы. Четверо из них были выписаны из больницы сразу с синяками и царапинами. Еще один пострадавший пассажир от госпитализации отказался.

Напомним, ДТП с участием трех автобусов произошло на дороге Баваро Макао – Мичес, примерно в двух километрах от отеля Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. 15 человек получили различные травмы, погиб человек – водитель одной из машин. По данным местных СМИ, в числе пострадавших оказались шесть туристов из России, включая несовершеннолетнего.