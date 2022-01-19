Украина строит забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией

На границе Украины и Белоруссии начали сооружать заграждения из колючей проволоки и сетки-рабицы. Как пишет Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook, северный участок границы начали укреплять из-за миграционного кризиса. Начавшееся обустройство вертолетных площадок там объяснили возможной переброской резерва "на случай резкого изменения ситуации".

Инженерное обустройство началось в ноябре 2021 года, уточняется в сообщении. Отмечается, что на данный момент использовано более 4 тысяч бухт заграждений. На укрепление обороноспособности государства Госпогранслужбе выделен 21 млн гривен (56 млн руб.), на эти средства удастся изготовить ограждения для перекрытия около 62 км.

По планам украинских властей, в 2022 году предполагается обустроить более полутора тысяч километров границы с Россией и более тысячи километров границы с Белоруссией. Еще через два года по такой же схеме будет обустроена граница с Молдавией и со странами ЕС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки завила, что Россия может атаковать Украину "в любой момент".