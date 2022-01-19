"Омикрон" оказался страшнее "дельты" в 16 раз

Риск повторного заражения омикрон-штаммом выше в 16 раз, чем дельта-штаммом, сообщает британская статистическая служба, ссылаясь на данные периода доминирования того или иного варианта коронавируса. Вакцинированные оказались более защищенными, хотя вакцина показала меньшую эффективность при противодействии омикрон-штамму. Со 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года невакцинированные заражались вдвое чаще, чем привитые полностью. У инфицированных "омикроном" реже пропадали обоняние и вкус.

C начала пандемии в Британии было выявлено свыше 15 миллионов случаев заражения COVID-19, из них 152,5 тысячи человек скончались. Почти 83,5% населения вакцинировано.

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире растет стремительно. В ВОЗ подсчитали – за минувшую неделю было зафиксировано 18 миллионов заболевших и больше 45 тысяч летальных исходов.

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