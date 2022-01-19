ЦСКА отстранил от работы создателей скандального видеоролика

Создатели презентационного видео о переходе в ЦСКА турецкого полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи отстранены от работы. Об этом сообщил директор по связям с общественностью красно-синих Сергей Аксенов.

"То, что произошло, недопустимо. Извинения уже принесены, в том числе футболисту. Виновные в данной ситуации отстранены от работы", – цитирует ТАСС главу пресс-службы ЦСКА.

Ранее в социальных сетях армейского клуба появился видеоролик, в котором турецкого игрока заманивали в нашу страну "русскими Наташами". Болельщики, посмотревшие видео, возмутились его содержанием. После этого ролик был удален.

Позже главный редактор CSKA TV Екатерина Кирильчева извинилась за презентацию Языджи, взяв всю вину на себя.

Напомним, что 19 января ЦСКА подписал контракт с турецким футболистом "Лилля" до конца нынешнего сезона.