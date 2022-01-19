Причиной гибели французского актера в горах могло стать отсутствие шлема

Прокурор французского Альбервиля привел подробности трагического происшествия на горнолыжном курорте Розьер, в результате которого погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, травма, которую Гаспар получил в момент столкновения с другим лыжником, могла стать смертельной из-за того, что актер катался без шлема.

Ранее сообщалось о трагическом инциденте, который произошел во вторник в департаменте Савойя. Гаспар Ульель, спускаясь по склону на горных лыжах, решил свернуть со своей трассы, чтобы присоединится к друзьям, катавшимся неподалеку. В этот момент пути актера и еще одного лыжника пересеклись.

Ульеля доставили на вертолете в госпиталь Гренобля с тяжелой черепно-мозговой травмой. Вечером в среду врачи констатировали его смерть. Второй спортсмен не пострадал. Идет расследование.

Последней работой в кино для Гаспара Ульеля стала роль в супергеройском сериале Marvel "Лунный рыцарь". Премьера запланирована на 2022 год. Кроме того, он известен по работам в картинах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Это всего лишь конец света".