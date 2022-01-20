Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой в Подмосковье

Сотрудники региональной прокуратуры начали проведение проверки обстоятельств аварии, произошедшей 20 января в Ленинском городском округе Подмосковья.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках", – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Как сообщалось ранее, утром в четверг на Каширском шоссе маршрутка столкнулась с грузовиком.

В результате инцидента пострадали семь пассажиров маршрутного транспортного средства, им уже оказана необходимая помощь.