Взрыв в Гане:17 погибших, 56 пострадавших

По уточненным данным, на западе Ганы в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества для одной из шахт, погибли, по меньшей мере, 17 человек, еще 59 пострадали.

Грузовик перевозил взрывчатку на шахту, расположенную возле поселка Чирано, сообщает ТАСС. По пути следования он столкнулся на дороге с мотоциклом. Как свидетельствуют очевидцы, причиной взрыва стало последовавшее после столкновения возгорание. Прогремевший мощный взрыв разрушил несколько зданий, расположенных рядом с местом происшествия.