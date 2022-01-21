Криптовалюта в России: Центробанк против

Центробанк выступил с предложением: ограничить в России операции с криптовалютой и запретить майнинг. Среди других инициатив – штрафы за использование цифровой валюты для платежей. Почему ЦБ выступает против?

Сегодня Россия среди лидеров по добыче и торговле криптовалютой: на втором месте по числу сделок относительно численности населения и размера экономики. И это несмотря на действующие ограничения.

"В России на сегодняшний день вы никак – незаконно или законно – использовать криптовалюту толком не можете, ничего вы на него не можете купить, никому не можете продать, не можете его использовать", – констатирует интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Зато инвестировать легко. За девять лет стоимость биткоина выросла более чем на 40 тысяч процентов. Только большинство цифровых монет находятся в руках небольшого количества владельцев, и они могут манипулировать рынком – зазывать покупателей, чтобы те приобретали криптовалюту за дорого, затем искусственно опускать цену и вновь скупать биткоин намного дешевле. Скачки в его стоимости за прошлый год доходили до рекордных 81 процента – это примерно в пять раз выше, чем в акциях. Разница может приносить миллиарды долларов. При этом начинающие инвесторы теряют все деньги.

"В чем риск? Риск в потери суммы, вложений в криптовалюте. Причем есть риск остаться должником, если гражданин использует заемные средства для своих инвестиций. Рыночная стоимость кириптовалют не имеет фундаментальных факторов, чтобы обуславливать рост, и во многом этот рост обусловлен спекулятивным фактором", – отмечает директор Департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

Определить настоящую стоимость криптовалюты невозможно, цена зависит больше от веры в цифровую валюту. И россияне скупают ее в больших объемах. Годовой оборот по сделкам оценивается в пять миллиардов долларов в год. Вкладываться в цифровые активы сейчас могут и российские банки, а физические лица через их счет переводить деньги на криптобиржу.

Главный редактор журнала Blockchain24.pro Илья Ткаченко поясняет: "ЦБ говорит о запрете именно использования российской банковской системы, российской инфраструктуры для вывода. Но, естественно, никаких рычагов, чтобы запретить гражданам России быть клиентами банков на территории других стран и пользоваться финансовыми услугами на территории других государств, у ЦБ нет".

Центробанк также предложил запретить майнинг в России. Наша страна – третья по добыче криптовалют с помощью вычислительных мощностей видеокарт. Так называемые "фермы" расходуют огромное количество электроэнергии. Например, в Иркутской области, где самые дешевые энерготарифы, потребление из-за майнинга выросло на 60 процентов. Появились риски, что электричества не хватит заводам, детским садам, школам, больницам. По этой причине Китай выгнал из страны майнеров, большинство из них подались в Казахстан. Туда же могут переехать и российские криптофермеры.

Все предложения Центробанк намерен обсудить вместе с правительством и экспертами, чтобы совместно решить судьбу криптовалюты в России на законодательном уровне. В ЦБ обещали сделать это в ближайшие месяцы.