Лишь 22 российских региона пока не затронуты "омикроном"

Только 22 региона России пока не выявили у себя "омикрон"-штамм коронавируса COVID-19. Из этого списка за последние сутки выбыли ещё два субъекта, передает телеканал "Россия 24".

В Мордовии подтвердили сразу 15 случаев заражения новым вариантом ковида. Ещё один регион – Калужская область. Здесь власти решили сразу ограничить массовые мероприятия и продлить ряд запретов для детей и пожилых.

В Петербурге, согласно прогнозам, число амбулаторных пациентов с коронавирусом может превысить 100 тысяч, поэтому от диспансеризации и плановой медпомощи пока решено отказаться.

В Москве уровень госпитализации стабильно низкий. За минувшие сутки на больничной койке оказались менее 7 процентов заболевших. В Подмосковье основная нагрузка также приходится на медиков первого звена, а процент свободных коек в больницах остается высоким.

Последние данные по пандемии – на медиаплатформе "Смотрим".