Во время стрельбы в немецком университете пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в аудитории Гейдельбергского университета на юго-западе Германии, сообщает телеканал SWR. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.

Стрелявший, как отмечает агентство dpa, сам являлся студентом вуза и своими не действиями не преследовал ни политических, ни религиозных целей. Очевидцы утверждают, что он принес в лекционный зал несколько винтовок, после чего начал беспорядочно стрелять по сторонам, а затем свел счеты с жизнью.

Какие травмы получили пострадавшие, не уточняется. В настоящее время территория университета оцеплена, над зданиями кружи полицейский вертолет.