В России начались клинические испытания вакцины "Спутник М" для детей

Клинические испытания вакцины "Спутник М" для детей от 6 до 11 лет уже начались. Министерство здравоохранения России выдало разрешение Центру имени Гамалеи.

В исследовании примут участие больше двух тысяч пациентов. А проходить испытания будут на базе трех московских медучреждений – Морозовской детской больницы, Детской больницы имени Башляевой, а также в Сеченовском университете.

Итоги планируют подвести в конце 2023 года.

По данным оперативного штаба, за прошлую неделю уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России на 100 тысяч населения вырос более чем на сто процентов.