25 января 2022 14:44

На Мосбирже наметился рост, рубль слегка укрепился


Global Look Press

Индекс Мосбиржи вырос к 13:35 до 3299,66 пункта (+ 2%, максимум дня – 3330,9 пункта), индекс РТС – до 1322 пункта (+ 2,6%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+ 6,9%), "НОВАТЭКа" (+ 2,9%), "Газпрома" (+ 2,1%), Сбербанка (+ 1,9%), "Газпром нефти" (+ 1,6%), ВТБ (+ 1,6%), "Роснефти" (+ 0,7%), "Норникеля" (+ 0,3%) и других компаний.

Доллар США стоит 78,61 руб. (- 15 коп.), евро – 89,1725 руб. (- 1,5 коп.). Таким образом, курс рубля прервал падение, но значительного укрепления рубля не произошло. Накануне курс доллара вырос на 1,33 руб., евро – на 1,32 руб.

Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть и подъем на рынках в Европе.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent выросла на лондонской бирже ICE Futures на 0,6% до $86,79 за баррель, на нефть WTI – на 0,4% до $83,66 за баррель.

Французский фондовый индекс САС 40 растет 25 января на 1,2%, немецкий DAX – на 0,9%, британский FTSE 100 – на 0,7%, испанский IBEX 35 – на 1%, итальянский FTSE MIB – на 0,9%.

На Мосбирже сложился нейтральный фон для курса рубля, считает аналитик "Промсвязьбанка" Егор Жильников. Курс доллара может остаться ниже 79 руб. в ожидании завтрашнего заседания ФРС США, считает эксперт.

Цены на нефть держатся у $86 за баррель, что помогает рублю, пояснил аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. При этом о возврате курса доллара ниже 75 руб. можно говорить лишь после улучшения геополитической обстановки, подчеркнул эксперт.

Банк России также помог рублю: ЦБ приостановил накануне покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Шансы на то, что индекс Мосбиржи закроется сегодня выше 3300 пунктов, довольно высокие, если не появятся плохие геополитические новости, заключил аналитик "Открытие инвестиции" Андрей Кочетков.

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