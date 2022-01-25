Минздрав: остатки "ЭпиВакКороны" удовлетворяют потребности регионов

Вакцины от коронавируса закупаются исходя из потребности – так в Министерстве здравоохранения России отреагировали на публикации СМИ о том, что с начала 2022 года ни одна партия препарата "ЭпиВакКорона" не была распределена по регионам.

"Текущие остатки препаратов "ЭпиВакКорона" в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них", – заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В ГНЦ "Вектор" сообщили, что вакцина "ЭпиВакКорона" на сегодняшний день есть в наличии в большинстве регионов России.

Между тем, по данным СМИ, найти именно этот препарат можно не везде. Например, в московских поликлиниках нет в наличии "ЭпиВакКороны".