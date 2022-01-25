Белый дом: США готовят серьезный обвал рубля

США и их союзники готовят финансовые санкции против России на случай ухудшения обстановки вокруг Украины. Новые санкции окажутся гораздо болезненнее тех, которые Запад ввел в 2014 г.

Санкции привели тогда к падению курса рубля, заявил высокопоставленный представитель администрации США, сообщает РИА Новости.

Введенные в 2014 г. санкции покажутся менее суровыми, чем те, которые США рассматривают сейчас.

Ограничения для иностранного капитала на работу в России привели в 2014 г. к рекордному падению курса рубля – до 50%, а Банк России был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля, отметил представитель администрации США​​​.

Инфляция в России и величина ключевой ставки ЦБ разогнались в 2014 г. до двузначных значений. Инвестиции сократились, и экономика России столкнулась со значительной рецессией. Кроме того, против российской экономики играли также падающие цены на нефть, заключил чиновник.