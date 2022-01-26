Детей из Донбасса в Россию вывозили добровольно

В России опровергли данные о принудительном вывозе детей с территории Донбасса в 2014 году. Как заявил уполномоченный представитель РФ в Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов, дети выезжали с территории в сопровождении взрослых и на добровольной основе.

Ранее Украина подала жалобу в ЕСПЧ по этой теме. В документе утверждается, что 12 июня, 26 июля и 8 августа 2014 года из Донбасса во время обострения конфликта на востоке Украины массово вывозились дети.

Виноградов указал на то, что дети вывозились в сопровождении взрослых и Конвенция о правах ребенка не нарушалась. Кроме того, обращение Украины сразу в ЕСПЧ, минуя внутренние средства правовой защиты, делает эту жалобу неприемлемой и необоснованной, уверен правозащитник.

По словам Виноградова, детей эвакуировали из зоны обстрела исключительно с целью спасения жизни и здоровья. Это подтверждается и гарантийным письмом генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, в котором консульское учреждение приняло на себя ответственность за безопасность и здоровье детей.

Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Россия их отрицает и называет обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.