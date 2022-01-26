Появилось видео с места гибели шести иностранцев под Волгоградом

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам возбуждено Следственным комитетом после обнаружения тел шести погибших на территории Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области.

По данным регионального управления ведомства, жертвами инцидента стали иностранцы, приехавшие, чтобы работать в сфере сельского хозяйства.

Трупы мужчин обнаружил их знакомый, который зашел в теплицу, где находились пострадавшие.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, поступали в теплицу", – рассказали в Следкоме.

Таким образом, по предварительной версии, смерть людей наступила от отправления угарным газом. Сделавший страшную находку рабочий был госпитализирован – он успел надышаться выхлопом за время нахождения в теплице.