Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетил 27 января Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Он почтил память защитников и жителей Ленинграда, жертв фашистской блокады, которая закончилась 78 лет назад.

Глава государства возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший в блокаду еще ребенком. Затем Путин прошел по центральной аллее Пискаревского мемориала, дошел до монумента "Мать-Родина" и возложил венок к его подножию.

После участия в мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда, у Путина запланирована беседа с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин планирует задержаться в Северной столице на несколько дней, передает "Интерфакс".

В Санкт-Петербурге 27 января проходят молодежные акции памяти, выставки, спектакли и другие события. Траурные церемонии запланированы на Серафимовском кладбище, Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы. Памяти погибших был посвящен и полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Советские войска прорвали блокаду Ленинграда 18 января 1943 года. Наступательную операцию провели бойцы Ленинградского и Волховского фронтов – город удалось разблокировать одновременным ударом с двух сторон. Однако полностью освободить его удалось лишь год спустя. Этот день стал Днем Ленинградской Победы.

Около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда покоятся на Пискаревском кладбище. Это крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны. На сегодняшний день установлены имена лишь около 150 тысяч человек, похороненных на Пискаревском кладбище. Историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь людей не будет опознана никогда, пишет РИА Новости.