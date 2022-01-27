Не ковид: заразившиеся китайцы в критическом состоянии

Мужчина и женщина заразились птичьим гриппом, сообщает сайт департамента здравоохранения Гонконга. Уточняется, что речь идет о 68-летнем жителе провинции Сычуань и 55-летней жительнице Чжэцзяна. Оба заразившихся находятся в критическом состоянии. Известно, что женщина контактировала с домашней птицей – принимала участие в забое.

За последние семь лет в Китае фиксировалось не менее 65 случаев птичьего гриппа. Его симптомы похожи на легкую инфекцию верхних дыхательных путей с высокой температурой, кашлем и отделением мокроты. Болезнь может вылиться в тяжелую пневмонию и привести к летальному исходу.