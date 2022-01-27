Следком подтвердил подготовку подростками нападения на школу

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали трое подростков 16 – 17 лет, планировавших нападение на одну из школ областного центра.

Как сообщили в региональном главке СКР, речь идет об образовательном учреждении в Канавинском районе. Подростки наметили дату нападения и планировали "убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников" школы. Предотвратить нападение удалось сотрудникам СКР и ФСБ.

Ранее сообщалось об обысках, прошедших в квартирах задержанных. По данным РИА Новости, один из подростков, готовивших нападение, признался, что хранил дома компоненты для изготовления взрывчатки.

Дело возбуждено по факту подготовки к совершению убийства двух и более лиц. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.