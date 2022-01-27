Под Ростовом отпустили задержанных за нарушение журналистов

Один из задержанных журналистов на границе с Украиной сообщил, что их всех отпустили.

"Нас отпустили, все в порядке​​​. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство", – написал он в социальной сети.

Напомним, что ранее в РИА Новости сообщалось, что под Ростовом задержаны трое журналистов, у которых не было при себе документов, разрешающих находиться в пограничной зоне.

Журналисты брали интервью у местных жителей, за нарушение пограничного режима в пограничной зоне в их отношении заведены административные дела.