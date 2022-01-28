Евросоюз и Великобритания готовят новые "газовые" санкции против России

Великобритания и страны Евросоюза разрабатывают пакет санкций против новых проектов России в газовой сфере. Эти ограничения будут введены в случае эскалации на границе с Украиной, сообщает издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

Как отмечается, пакет санкций разрабатывается при поддержке Соединенных Штатов Америки. Цель данных мер – жесткое ограничение технологических и финансовых вливаний, которые связаны с инициативами России в газовой отрасли.

В результате введения санкций, которые должны будут нанести удар по углеводородной промышленности России, пострадают и инвестирующие в газовый сектор РФ собственно европейские компании (в том числе – Shell, Total и BP).

Ранее Европа заявляла, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины будут введены ограничения против нефтепровода "Северный поток – 2".

Москва уже не единожды отвергала обвинения Украины и стран Запада в "агрессивных действиях". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что Россия никому не угрожает, перемещая войска на свое усмотрение в пределах своей территории.

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