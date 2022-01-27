Адамов: отклонил все предложения, узнав о "Зените"

Новичок петербургского "Зенита" Арсен Адамов поделился впечатлениями от перехода в стан "сине-бело-голубых". Ране 22-летний футболист защищал цвета екатеринбургского "Урала".

"Эмоции положительные. "Зенит" – большой клуб, – цитирует Адамова пресс-служба "Зенита". – Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде страны.

Когда и как узнал о предложении петербуржцев? 18 января. Об этом мне рассказал президент "Урала" Григорий Иванов. Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о "Зените". Попросил президента вести переговоры именно с "сине-бело-голубыми", – подытожил защитник.

Финансовые подробности сделки не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "шмели" выручили на продаже футболиста порядка пяти миллионов евро. Контракт "Зенита" с 22-летним Адамовым рассчитан до конца сезона-2025/26.

Адамов – воспитанник "Ахмата", из которого перешел в "Урал" зимой 2021 года. В стане екатеринбуржцев оборонец принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.