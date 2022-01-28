Лавров прокомментировал американское хамство

В ближайшие две недели должна состояться встреча российской и американской сторон, на которой обсудят вопросы функционирования посольств и консульств России в США и США в России, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что он уже обсуждал эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе встречи в Женеве.

Российская сторона предлагает простой вариант – обнулить все предыдущие разногласия, сообщает РИА Новости. Начиная с "безобразного и мелочного" хода нобелевского лауреата и экс-президента Барака Обамы, который закрыл ряд представительств РФ в США и вынудил уехать российских дипломатов.

Поведение США в том, что касается работы российских диппредставительств в США можно расценивать как "хамство". К примеру, США настаивают на выдаче виз для охранников американского посла, в противном случае могут попросить российского посла Анатолия Антонова покинуть страну. И если подобное отношение будет продолжаться, то у России есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать дипломатическое присутствие.