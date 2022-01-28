Смерть на Крещение: тело женщины течением унесло в Рождествено

Тело женщины, которая утонула в проруби в ночь на Крещение в Ленинградской области, найдено неподалеку от моста в селе Рождествено. Это в километре ниже по течению от проруби, в которую она нырнула, сообщает региональное управление СК РФ.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти ТАСС подтвердили появившуюся ранее в соцсетях информацию о том, что водолазы нашли тело 41-летней женщины, нырнувшей в необорудованную для купаний прорубь на реке Оредеж у деревни Выра на глазах у близких. Течением ее унесло под лед.

Поиски, в которых были задействованы около 50 человек (в том числе добровольцы), продолжались больше недели. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.