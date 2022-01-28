С нападением собак на школьника в Уфе разберется следствие

В Башкирии следователи начали проверку обстоятельств инцидента, произошедшего во дворе одного из многоквартирных домов Уфы.

Стая бездомных собак набросилась и преследовала идущего по дороге школьника. Ребенка спас дворник, ставший случайным свидетелем происшествия и отогнавший животных.

Как рассказали в республиканском главке СКР, по итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по признакам халатности со стороны должностных лиц.

Разговор, в частности, предстоит провести с работниками местной администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных.