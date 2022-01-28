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Ситуация на Украине 28 минут назад

28 января 2022 18:50

Президент Украины опроверг впечатление, создаваемое Западом


Getty Images

На Западе создают впечатление, что война на Украине начнется уже завтра, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами 28 января. На сегодня он не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, однако ситуация нагнетается.

"Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что заявления по эскалации ситуации с Россией вызвали панику на рынках и в финансовом секторе, и все это негативно сказывается на экономике страны.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, украинский лидер указал, что у него нет недопонимания с президентом США Джо Байденом. Американский телеканал CNN ранее выступил с утверждением о том, что телефонный разговор президентов США и Украины 27 января нельзя охарактеризовать как конструктивный, беседа прошла "нехорошо".

Украинский лидер призвал западные страны "открыто сказать", будет ли Украина принята в НАТО. При этом он указал, что вне зависимости от решений на этот счет страна будет развивать свою армию, пишет РИА Новости.

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