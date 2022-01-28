Медведь оказался добрее человека: ЧП в зоопарке

Прокуратура Узбекистана возбудила дело в отношении женщины, бросившей в вольер к медведю девочку. Инцидент произошел в пятницу, 28 января, в Ташкенте.

Женщина обвиняется в покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах лица, находившегося в беспомощном состоянии. Санкции по этой статье предусматривают минимум 15 лет тюрьмы.

Все случилось в ташкентском зоопарке. Женщина зачем-то перекинула ребенка в вольер. Медведь, в свою очередь, подошел к девочке, понюхал ее и отошел. Вскоре работники учреждения заманили животное во внутреннее помещение вольера.

В настоящее время ребенок находится под присмотром врачей. Зоопарк покроет все расходы за оказание медицинской помощи.