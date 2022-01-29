29 января 2022 16:26

Похитивший и убивший свою жену житель Подмосковья признал вину

ГСУ СК России по Московской области

ГСУ СК России по Московской области
Следственный комитет

Суд постановил заключить под стражу жителя подмосковного Волоколамска, который расправился с собственной супругой, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Мужчине предъявлены обвинения в похищении, изнасиловании и убийстве, 36-летний фигурант расследования уже признал свою вину, сознавшись в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Напомним, что 27 января обвиняемый, который находился в процессе развода с женой, подкараулил ее около работы. Дождавшись, пока женщина направится домой, он проследовал за ее машиной, убедил жертву остановиться и покинуть транспортное средство.

После этого мужчина похитил супругу, отвез ее в хозяйственное помещение в Волоколамске, связал скотчем и изнасиловал.

По версии следствия, после этого преступник испугался, что потерпевшая обратится в правоохранительные органы, и задушил ее.

Сестра погибшей, не дождавшаяся родственницу с работы, забила тревогу и вскоре была найдена брошенная машина погибшей, а затем – установлен и задержан убийца женщины.

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