Похитивший и убивший свою жену житель Подмосковья признал вину

Суд постановил заключить под стражу жителя подмосковного Волоколамска, который расправился с собственной супругой, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Мужчине предъявлены обвинения в похищении, изнасиловании и убийстве, 36-летний фигурант расследования уже признал свою вину, сознавшись в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Напомним, что 27 января обвиняемый, который находился в процессе развода с женой, подкараулил ее около работы. Дождавшись, пока женщина направится домой, он проследовал за ее машиной, убедил жертву остановиться и покинуть транспортное средство.

После этого мужчина похитил супругу, отвез ее в хозяйственное помещение в Волоколамске, связал скотчем и изнасиловал.

По версии следствия, после этого преступник испугался, что потерпевшая обратится в правоохранительные органы, и задушил ее.

Сестра погибшей, не дождавшаяся родственницу с работы, забила тревогу и вскоре была найдена брошенная машина погибшей, а затем – установлен и задержан убийца женщины.