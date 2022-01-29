Пожарным удалось справиться с открытым горением на комбинате в Пятигорске

Открытое горение на хладокомбинате ЗАО "Холод" в Пятигорске ликвидировано, в настоящее время пожарные занимаются разбором и проливкой конструкций, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как сообщалось ранее, цех на территории предприятия вспыхнул днем в субботу, 29 января. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.

Власти объявили о необходимости эвакуации населения из домов, расположенных в непосредственной близости от комбината.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.