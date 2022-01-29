Гибель 11 человек: приговор – три с половиной года условно

В Волгограде обсуждают скандальный приговор влиятельному в прошлом полицейскому. Его осудили по делу о крушении катамарана на Волге в июне 2018 года. Тогда погибли 11 человек. Следователи доказали, что бывший начальник линейного отдела в местном речном порту знал о нарушениях на плавсредстве и якобы даже видел, что судно с пассажирами отправляется в нелегальное плаванье, но промолчал. За штурвалом стоял его друг, местный депутат.

И вот решение суда — три с половиной года условно. Родственники погибших людей в негодовании — человек, причастный к смерти их близких — на свободе и неплохо себя чувствует. Не мучает ли его совесть?

Просторный, светлый кабинет директора, кожаное кресло и стол для совещаний. Глава компании — бывший волгоградский полицейский Антон Климов. Он встречает съемочную группу на пороге. От офицерской выправки не осталось и следа. Теперь он — бизнесмен. И, кажется, уже ничего не напоминает ни о его службе в линейном отделе МВД, ни о его причастности к страшной трагедии на воде, унесшей жизни 11 человек.

— 11 человек погибли, да, но я повторюсь — не я их туда тащил силком и не я их топил.

Речь о крушении катамарана в июне 2018 года. Ночью в акватории Волги, недалеко от Волгограда, столкнулись баржа и плавучая дача "Елань-12". На борту маломерного судна находились 16 человек — 11 из них погибли. Следователи доказали, что Антон Климов, на тот момент начальник линейного отдела полиции на водном транспорте, мог предотвратить катастрофу. Он лично видел, как капитан катамарана пьяный, без прав, вывел борт с людьми на воду. Полицейский видел, но не остановил нарушителя.

Климова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Но Фемида проявила к полицейскому небывалую благосклонность. Приговор — 3 с половиной года условно. Судебное решение оглашали без участия прессы, на процесс не позвали даже потерпевших. Родственники одиннадцати погибших были шокированы, что человек, причастный к смерти их близких, остался на свободе.

Наталья Елизарова в этой трагедии потеряла сына и дочь. Погиб и ее зять, сын Ирины Алифашкиной. Горе еще больше объединило женщин. Они часто встречаются, изучают уголовное дело и пытаются самостоятельно выяснить, как можно было избежать той трагедии.

Дмитрий Хахалев — человек, который был за штурвалом затонувшего катамарана. Он тоже погиб во время столкновения. Местные жители знали Хахалева как скандалиста и дебошира. Бывший депутат Волгоградской Думы и глава одного из районов области. Его карьера завершилась после громкого дела. 10 лет назад Хахалева осудили за драку и изнасилование. Многим приговор тогда показался слишком мягким — всего 4 года лишения свободы. Отбыв наказание, бывший депутат продолжил пить и дебоширить, а 11 июня 2018 взял на борт своего катамарана 16 человек и привел их в смертельную ловушку.

В день катастрофы компания из 16 человек отмечала на берегу Волги день рождения дочери Натальи Елизаровой. Большинство собравшихся были знакомы с Дмитрием Хахалевым. Теперь уже неясно, кто предложил ту роковую водную прогулку. Бывший депутат, владелец катамарана, был пьян и не имел прав на управление судном. Но, похоже, без раздумий встал за штурвал.

Это кадры с камеры видеонаблюдения — компания людей грузится на борт. У многих в руках — алкоголь и закуски. Удивительно, но руководство лодочной станции даже не попыталось остановить пьяного Хахалева. Позже владелец пристани Леонид Жданов получит за это 6 лет условно. Сразу после речной аварии знающие люди в Волгограде говорили, что представители администрации станции просто боялись Хахалева.

Как выяснили следователи, полицейский Антон Климов и не собирался останавливать пьяного капитана. Оказалось, Хахалев был его давним другом. Поражает и тот факт, что во время той речной прогулки Хахалев звонил своему товарищу в погонах и даже встречался с ним в акватории Волги. Но полицейский закрыл глаза на нарушения и фактически бросил пассажиров судна на верную гибель.

В интервью нашей съемочной группе Антон Климов заявил, что не стал предъявлять Хахалеву претензий, потому что тот якобы находился в компании полицейских, а, значит, по мнению бывшего стража порядка, не мог нарушить закон.

— Мне звонит человек, я подхожу к судну. Мне говорят — это сотрудник полиции областного ГАИ, это сотрудник ОБЭП. То есть у меня в подсознании не может возникнуть мысль, что здесь водитель пьяный. Нет, уже изначально понятно, что здесь все законно.

Многие из тех, кто находился в тот вечер на борту, действительно занимали высокие посты в полиции Волгоградской области. Все они были на отдыхе и, возможно, употребляли алкоголь. Но этот факт тоже не заинтересовал Антона Климова. Вот, например, запись, которую за пару часов до аварии снял высокопоставленный сотрудник волгоградской ГИБДД Виталий Неграш. Уже через пару часов после съемки катамаран столкнулся с баржей. Пьяный капитан просто не разглядел ее в темноте и на полном ходу врезался в многотонное судно. Легкую плавдачу моментально затянуло под воду. 11 человек, которые были в каюте, не смогли выплыть. Одним из первых к месту происшествия тогда прибыл именно полицейский Антон Климов. Но было уже поздно — он упустил свой шанс спасти людей.

Бывший полицейский Антон Климов так и не признал своей вины. Родственники погибших людей говорят, что его условный срок для них, как издевка. Они не хотят мириться со столь мягким наказанием и готовят апелляцию.

Сам же Антон Климов смертельную аварию на Волге, кажется, уже пережил. У бывшего полицейского теперь новая жизнь — бизнес по выращиванию зерна и выпечке хлеба. Сотрудники компании говорят, что ничего не знают о прошлом своего руководителя, да и сам Климов, похоже, старается не вспоминать о своей полицейской службе, которая привела к гибели 11 человек.