Исследование: "зумеры" любят удаленку и компенсации

Так называемые "зумеры" – люди, родившиеся после 1997 года, при выборе работодателя обращают внимание на возможность работать удаленно. Также в приоритете у поколения Z компенсация питания, оплата проезда в общественном транспорте и возможность покупки продукции компании со скидкой.

Также для поколения Z, как и для поколения Y – так называемых миллениалов, рожденных с 1981 по 1996 год, – важны карьерный рост и обучение, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

А представители поколения X – это рожденные с 1963 по 1980 год – важным считают наличие полиса ДМС, фиксированный рабочий день, возможность взять беспроцентную ссуду, льготные путевки и предоставление служебного транспорта.

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