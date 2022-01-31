Эстония заявила, что российский Су-27 нарушил ее границу

Силы обороны Эстонии утверждают, будто российский истребитель Су-27 вошел в воздушное пространство прибалтийской республики.

Граница была нарушена в районе острова Вайндлоо. Боевой самолет находился над территорией Эстонии менее одной минуты. При этом транспондер Су-27 был отключен, а пилот не выходил на связь с наземными службами, пишет агентство РИА Новости.

"Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно", – заявили в МИД Эстонии.

Внешнеполитическое ведомства также сообщило, что временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД, где ему вручили ноту.

28 января российские военные опубликовали данные об иностранных разведчиках, замеченных у границ РФ. Из них следует, что за прошлую неделю силы противовоздушной обороны страны обнаружили 32 самолета-шпиона и 19 дронов.