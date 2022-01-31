СБ ООН собрался по просьбе США. Россия против

Совбез ООН выступил за проведение заседания по поводу ситуации вокруг Украины. Собрать 31 января такое заседание предложили США, передают телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что партнеры по Совету безопасности не поддержат "этот PR-трюк".

Полянский заявил, что созыв заседания продиктован намерением США обсудить "собственные беспочвенные обвинения" в адрес России.

Постпред РФ при Организации Василий Небензя призвал членов СБ не поддерживать проведение заседания. По его мнению, "панику" вокруг Украины устраивают те, "кто раскручивает тему мифической российской угрозы". Заседание Совбеза ООН он назвал "нагнетанием истерии". Он также напомнил, что нахождение российских войск вблизи российско-украинской границы – это внутреннее дело РФ, в которое иные страны не должны вмешиваться.

"Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности", – сказал Небензя.

В Совбез ООН входят 15 государств. Если один из членов совета выступает против какого-либо заседания, он может попросить провести процедурное голосование. В таком случае нужно, чтобы как минимум 9 из 15 участников его поддержали, тогда заседание не состоится.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить "угрожающее поведение" России по отношению к Украине. Постпред Великобритании при ООН Джеймс Кариуки тем временем сообщил, что Лондон хочет узнать о намерениях и планах России, связанных с ситуацией на Украине.

Запад обеспокоен "наращиванием российского военного присутствия" на границе с Украиной: там звучат обвинения в том, что РФ якобы готовится к "вторжению" на территорию соседнего государства. В Москве такие обвинения не раз отвергали, заявляя, что никакого "нападения" не планируется. Тем не менее, США, Великобритания и Евросоюз готовят санкции в отношении РФ на случай такого "вторжения".