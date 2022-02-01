Страшная месть: о чем рассказал чертановский поджигатель

Квартиру в столичном районе Чертаново поджег бывший знакомый родственницы хозяина квартиры. Видимо, так он решил отомстить бывшей подруге, которая, впрочем, в этой квартире не проживала – жилплощадь сдавали. Все произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Сейчас 42-летний подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

"В ходе допроса он сообщил следствию, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы, поджог и ушел из подъезда, – сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова. – Ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается".

Пожар произошел на 9 этаже в доме на Дорожной улице. В интернете появились кадры, как студенты помогают девушке выбраться из горящей квартиры. Сосед на 8 этаже открыл окно и помог им спуститься. В результате ЧП двое молодых людей получили сильные ожоги и сейчас в больнице.