Украина отменяет призыв и увеличивает армию

Вооруженные силы Украины хотят с 1 января 2024 года отказаться от солдат срочной службы. Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить соответствующий законопроект и внести его в Верховную раду.

Кроме того, новый документ должен предусматривать появление на Украине новой системы усиленной военной подготовки граждан, которая может стать альтернативой срочной службе.

Одновременно с этим с период с 2022 по 2025 годы численность военнослужащих ВСУ увеличится на 100 тысяч человек.

По мнению минобороны Украины, переход на полностью профессиональную армию должен проходит плавно, поэтому нужно увеличить срок действия контрактов, а те солдаты и офицеры, которые готовы остаться в войсках надолго, будут больше зарабатывать – не менее трех минимальных зарплат.

Продвижение по карьерной лестнице сделают на основе рейтинговой оценки военнослужащего, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, во время осеннего призыва 2021 года в вооруженные силы Украины отправились около 13 тысяч новобранцев. Общая численность ВСУ – 261 тысяча человек.