Госдеп предупредил о серьезных последствиях в случае российского нападения на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД России Сергей Лавров поговорили по телефону. Блинкен призвал к незамедлительной деэскалации и отводу войск и техники от границ с Украиной.

"Блинкен подчеркнул, что за дальнейшим вторжением на Украину последуют быстрые и серьезные последствия, призвал Россию держаться пути дипломатии", – сообщает пресс-служба госдепа.

Блинкен заявил о поддержке Вашингтоном суверенитета Украины и праве самостоятельно определять внешнюю политику и формировать альянсы.

Запад считает, что Россия готовит вторжение на Украину, заявляя о наращивании военной мощи рядом с российско-украинской границей. Россия неоднократно заявляла, что никаких вторжений не готовит, а США создает мифы о российской угрозе, чтобы оправдать продвижение НАТО на восток.