Работа прежде всего: в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом Джонсон продемонстрировал свое отношение к Украине – Джонсон должен был уйти на карантин после того, как контактировал с заболевшей коронавирусом главой Форин-офис Лиз Трасс. Правда, пока у Джонсона отрицательный ПЦР-тест, поэтому он счел возможным встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

С Зеленским Борис Джонсон хочет обсудить ситуацию на российско-украинской границе, сообщает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим". В стокилометровую зону от российской границы Киев стянул порядка 130 тысяч военнослужащих. Это половина численного состава всей украинской армии. В Донецке и Луганске полагают, что стянутые к Донбассу украинские войска готовятся к наступательной операции на ЛНР и ДНР, планирование которой завершено.

Владимир Зеленский 1 февраля подписал документы об увеличении в ближайшие три года численности украинской армии на 100 тысяч человек (более чем на треть). ВСУ должны прирасти 20 бригадами. Кроме того, увеличены сроки службы контрактников и денежное содержание военнослужащим.

Зеленский был вынужден заранее оправдываться перед Радой за такой указ. Он подчеркнул, что этот указ подписан "не потому, что завтра война". По его словам, этот указ нужен для того, чтобы скоро и в дальнейшем на Украине был мир.

Джонсон должен продемонстрировать в Киеве свою поддержку Украине. Лондон поставляет Киеву вооружения, а также объявил о выделении Киеву 88 миллионов фунтов на энергетическую независимость Украины. Между тем, секретарь СНБО Украины Андрей Данилов подложил на переговоры Зеленского и Джонсона свинью: он заявил, что Киев не хочет и не может выполнять минские соглашения, поскольку это приведет к распаду Украины как страны.