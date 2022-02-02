Степашин: 300 тысяч юристов, выпускаемых каждый год, никому не нужны

Триста тысяч юристов, которых ежегодно выпускают российские вузы, никому не нужны, считает глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"И ладно бы еще юристов, а то – людей с дипломом о так называемом юридическом образовании. Это, кстати, касается и других сфер деятельности. Давайте говорить откровенно", – добавил Степашин.

Он также рассказал, что в СССР на 285 миллионов граждан приходилось 55 юридических высших учебных заведений. В РФ их число сначала выросло до тысячи, однако сейчас количество сократилось до 350 вузов.

При этом, по мнению Степашина, в качестве образования студентов существует заметный разброс, пишет агентство ТАСС.