02 февраля 2022 13:44

Степашин: 300 тысяч юристов, выпускаемых каждый год, никому не нужны


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Триста тысяч юристов, которых ежегодно выпускают российские вузы, никому не нужны, считает глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"И ладно бы еще юристов, а то – людей с дипломом о так называемом юридическом образовании. Это, кстати, касается и других сфер деятельности. Давайте говорить откровенно", – добавил Степашин.

Он также рассказал, что в СССР на 285 миллионов граждан приходилось 55 юридических высших учебных заведений. В РФ их число сначала выросло до тысячи, однако сейчас количество сократилось до 350 вузов.

При этом, по мнению Степашина, в качестве образования студентов существует заметный разброс, пишет агентство ТАСС.

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