Путин отметил роль России и Китая в вопросе признания вакцин

Владимир Путин считает, что взвешенных решений в вопросе признания вакцин и вакцинных сертификатов удалось достичь благодаря солидарности России и Китая, проявленной на саммите "Большой двадцатки" в Риме в 2021 году.

Свою точку зрения президент выразил в опубликованной на сайте Кремля статье о сотрудничестве Москвы и Пекина. Он отметил, что позиция РФ и КНР также помогла в вопросах международного сотрудничества для восстановления роста экономики, оптимизации энергетического перехода, уменьшению рисков цифровизации.

Президент отметил, что Россия признательна Пекину за налаживание производства в Китае вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", а также за своевременные поставки в РФ средств защиты. Путин выразил надежду, что в этой отрасли сотрудничество также будет укрепляться.

Статью о взаимодействии с Пекином президент РФ написал в преддверии своего визита в КНР. Путин прибудет туда 4 февраля. Он примет участие в Церемонии открытия Игр, а также проведет ряд переговоров по важнейшим экономическим и политическим вопросам.