03 февраля 2022 15:01

Терпящих бедствие в Баренцевом море подняли на борт вертолета

Спасательный вертолет Ми-8 подлетел к месту крушения промыслового судна в Баренцевом море. Четыре спасшихся члена экипажа благополучно взяты на борт вертолета, поиски пятого пропавшего моряка продолжаются.

Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, ситуацию на месте морской катастрофы мониторит танкер "Айсигл". ЧП с маломерным судном МРБ-1633 произошло днем. По данным транспортных прокуроров, оно село на мель на побережье Кольского полуострова в 20 км от поселка Дальние Зеленцы. Как отмечает "Интерфакс", судно занималось ловлей камчатского краба.

Четверо членов экипажа после инцидента спаслись, забравшись на скалы острова "Зеленецкий", пятый пока считается пропавшим без вести.

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