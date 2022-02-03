Терпящих бедствие в Баренцевом море подняли на борт вертолета

Спасательный вертолет Ми-8 подлетел к месту крушения промыслового судна в Баренцевом море. Четыре спасшихся члена экипажа благополучно взяты на борт вертолета, поиски пятого пропавшего моряка продолжаются.

Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, ситуацию на месте морской катастрофы мониторит танкер "Айсигл". ЧП с маломерным судном МРБ-1633 произошло днем. По данным транспортных прокуроров, оно село на мель на побережье Кольского полуострова в 20 км от поселка Дальние Зеленцы. Как отмечает "Интерфакс", судно занималось ловлей камчатского краба.

Четверо членов экипажа после инцидента спаслись, забравшись на скалы острова "Зеленецкий", пятый пока считается пропавшим без вести.