"Стелс-омикрон": данные ВОЗ

В Африке обнаружен трудноопределяемый подвид штамма "омикрон", сообщает Всемирная организация здравоохранения. Выступая на брифинге, старший научный сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения в Африканском регионе Никси Гумеде-Молетси заявила, что так называемый "стелс"-штамм выявлен в пяти странах: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР.

Ситуация вызывает озабоченность у регионального бюро, так как тесты в лабораториях не всегда распознают этот подвид.

Представители африканского отделения ВОЗ отмечают, что африканским странам не хватает по меньшей мере 1,29 миллиарда долларов для финансирования распределения вакцин от COVID-19.