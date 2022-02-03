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Коронавирус 37 минут назад

03 февраля 2022 16:06

"Стелс-омикрон": данные ВОЗ

В Африке обнаружен трудноопределяемый подвид штамма "омикрон", сообщает Всемирная организация здравоохранения. Выступая на брифинге, старший научный сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения в Африканском регионе Никси Гумеде-Молетси заявила, что так называемый "стелс"-штамм выявлен в пяти странах: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР.

Ситуация вызывает озабоченность у регионального бюро, так как тесты в лабораториях не всегда распознают этот подвид.

Представители африканского отделения ВОЗ отмечают, что африканским странам не хватает по меньшей мере 1,29 миллиарда долларов для финансирования распределения вакцин от COVID-19.

медицина ВОЗ/Всемирная организация здравоохранения коронавирус новости "омикрон"

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