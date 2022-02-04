После взрыва газа в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Следственные органы Нижегородской области расследуют обстоятельства взрыва газа в жилом доме в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей".

Напомним, взрыв газа произошел вечером время 3 февраля в квартире на последнем этаже панельной пятиэтажки, расположенной на проспекте Ленина. С места происшествия госпитализировали 46-летнего мужчину, у него обожжено 80% тела.

Ранее сообщалось. что из дома, где произошел инцидент, эвакуировали 13 человек. По уточненным данным регионального МЧС, дом покинули 49 человек, в том числе двое детей.

Для эвакуированных в близлежащей школе открыт пункт временного размещения. Туда обратились как минимум 12 жильцов. Смогут ли люди вернуться на ночь в свои квартиры – не сообщается. Судя по фото с места происшествия, после взрыва на некоторых стенах здания появились внушительные трещины.