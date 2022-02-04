Следком проверяет обстоятельства крушения поезда в Пермском крае

Сотрудники Следственного комитета начали проведение проверки обстоятельств ЧП на железной дороге в Пермском крае, на место крушения выехал следователь Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

В рамках разбирательства планируется установить все обстоятельства происшествия и принять процессуальное решение.

Напомним, что утром в пятницу, 4 февраля, на перегоне Чайковская – Григорьевская Свердловской железной дороги сошли с рельсов 18 вагонов с углем, шесть из них – перевернулись.

Известно, что никто из людей не пострадал.

По данным РЖД, движение на аварийном участке было остановлено, со станций Пермь – Сортировочная и Верещагино направлены восстановительные поезда.

Отмечается, что из-за инцидента задерживаются составы Москва – Новый Уренгой, Владивосток – Москва, Москва – Чита и Северобайкальск – Москва и пригородные электрички.