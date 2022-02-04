Путин встретится с Макроном, Шольцем и, возможно, с Зеленским

Президенты России и Франции 7 февраля проведут в Москве переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Главы государств обсудят ситуацию с гарантиями безопасности. Владимир Путин готов продолжить с Эммануэлем Макроном ту дискуссию, которую они начали в ходе нескольких телефонных разговоров.

15 февраля российский президент также проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Состоятся они в Москве.

Дмитрий Песков также высказался о возможной встречи Путина с украинским коллегой. Россия не отвергает никакие переговорные форматы, но пока никаких договоренностей на этот счет нет, сообщает "Интерфакс"

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание следующего — что будет на выходе и что будет обсуждаться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут встречу на территории его страны. В то же время пока нет сроков визита российского лидера в Анкару, отметил Песков.