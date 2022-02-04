Ситуация с ковидом ухудшилась в 33 регионах, улучшилась – в четырех

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в 33 регионах России за неделю. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Улучшение наблюдается в 4 регионах.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что вакцинация первым компонентом проведена около 85 миллионов раз, а полным циклом — свыше 80,4 миллиона.

За неделю уровень коллективного иммунитета в стране снизился с 64,4 до 64,1 процента. Показатель заметно уменьшился в Чеченской республике, Москве, Московской области, Ненецком автономном округе, Белгородской и Ивановской областях, Севастополе.

Голикова пояснила, почему может снизиться коллективный иммунитет. Это происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми, а также теми, кто переболел более полугода назад.

Уровень коллективного иммунитета превысил 80 процентов в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, Туве и на Чукотке.

По данным оперштаба на 4 февраля, за сутки коронавирусом в России заболели свыше 168 тысяч человек.