Обман и алчность в аптеках: тесты на ковид бьют ценовые рекорды

Резкое подорожание тестов на выявление коронавируса в российских торговых сетях может быть совершенно необоснованным. Новости о том, что цены на популярный сейчас товар бьют рекорды, публикуют почти все отечественные СМИ. Генеральный прокурор Игорь Краснов в связи с этим рекомендовал сотрудникам надзорного ведомства проверить не только государственные аптеки, но и коммерческие организации, где продают ПЦР-тесты. Астрономические наценки придётся объяснить.

Работники прокуратуры уже выполняют поручение в нескольких регионах. Как только сотрудники калининградской прокуратуры появляются на пороге аптеки, у фармацевтов округляются глаза.

- У нас организована проверка обоснованности цен на реализуемые тест-системы на выявление ковид и на антитела.

Стоимость экспресс-тестов на ковид в последнее время взлетела до 3 тысяч рублей. В этом пункте, видимо, чтобы не шокировать покупателей ценником, тест-системы вместо витрин расположили под прилавком. Выглядит это, как будто товаром торгуют из-под полы.

- Покажите, где на витрине тесты у вас.

- У нас на витрине нет, у нас вот здесь они.

Стоят тесты здесь чуть больше 900 рублей. Сотрудники прокуратуры проверяют документы. И, вот досада, уличают аптекарей в обмане.

- Здесь мы видим цену 737, а на кассе вы сказали 900 с чем-то. Это ошибка. Тогда нужно распечатать, где указана цена реализации.

Тесты на ковид сейчас – в лидерах по продажам у фармацевтов. Вот владельцы аптек, видимо, и решили заработать на ажиотаже. Цены на такой товар не регулируются законодательством, потому что не входят в перечень жизненно важных. Прокуратура оказалась завалена жалобами покупателей о дорогих экспресс-тестах. Поэтому генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил алчных аптекарей приструнить.

"Генпрокурор России попросил провести проверки обоснованности стоимости осуществления исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом ПЦР в лабораториях медицинских центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети", – рассказал Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ.

Экспресс-тесты на ковид – аналог всем уже знакомого ПЦР. Этот метод выявления инфекций эксперты считают одним из самых точных в медицине. С его помощью специалисты всего лишь в одном мазке могут разглядеть вирус. В аптечных тестах лаборантов заменяют реактивы, которые сигнализируют о наличии в организме коронавируса.

Экспресс-тесты на COVID-19 достаточно просты в использовании. Их проведение не требует специальной лаборатории и больших временных затрат. Результат бывает готов уже через 15-20 минут.

Сколько должен стоить такой экспресс-тест пока – пока вопрос открытый. Разнятся и мнения покупателей.

- Какую сумму за него готова заплатить? Я, например, 900 рублей.

- Ну, рублей 500 готов.

- Если я хочу тест, пускай бесплатно это все делают, не каждый может заплатить.

- Как-то жалко деньги платить. Я пенсионер.

- Максимум 2 тысячи.

Данные о ценах на экспресс-тесты в аптеках сотрудники прокуратуры передадут в Федеральную антимонопольную службу. После этого, возможно, и будет установлена единая стоимость. Пока же в надзорном ведомстве планируют провести массовые проверки по всей России.

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