Альпака по имени Гриша прокатился в московском метро

Тысячи лет назад они уже ходили с перуанскими индейцами по высокогорьям, но накануне неожиданно прокатились в московском метро. Мягкое руно и почти "глянцевая" внешность затуманили бдительность сотрудников подземки. Альпака с хозяйкой набрали лайков в соцсетях, но обеспокоили столичный Дептранс: пугливое животное могло пострадать или причинить вред пассажирам.

Наверное, это сон, решили задремавшие пассажиры метро, когда в вагон зашла альпака.

"Я открываю глаза, и я просто перед собой прямо вот так вот вижу ламу", – поделилась своим восторгом в соцсетях юная пассажирка метро.

Дружелюбное животное очаровало даже строгих сотрудников подземки. Они захотели с ним сфотографироваться.

Тот самый необычный пассажир московского метро – альпака по имени Гриша. И живет он в Подмосковье.

Хозяйка зверинца, где, кроме Гриши, больше сотни животных – дрессировщица Анна Кранц. Говорит, спуститься под землю пришлось из-за поломки машины.

"Мы же не можем сказать: "Алло, Яндекс-такси, нам нужно альпака перевезти". Нас же никто не возьмет", – объясняет Анна Кранц.

Пассажиры шутили: раз вышел Гриша на Краснопресненской, значит ехал на работу – в зоопарк. И не очень ошиблись.

"Участвуем во многих съемках фильмов, телепередач, шоу. Как правило, у нас четыре-пять выездов в неделю", – рассказывает дрессировщица.

Во время поездки альпака едва не получил травму – резко остановился эскалатор.

"Все попадали, вместе с нами и с альпака", – говорит Анна Кранц.

Поволноваться пришлось и хозяйке.

"Новые вагоны, я давно не была в метро. Он же бессекционный. Он побежал в конец, а уже все останавливалось. Тут испугалась я, что он может без меня выйти", – делится переживаниями хозяйка животного.

Коллеги по цеху поведение дрессировщицы называют как минимум безответственным.

"Это нарушение правил посещения и самого метрополитена, и перевозки самого животного. Такое животное должно перевозиться только в специально оборудованном транспортном средстве", – отмечает дрессировщик, народный артист РФ Эдгард Запашный.

"К дрессуре и цирку отношения никакого не имеет эта женщина. Я ее знаю десять лет. Она была аниматором и певицей из города Калининграда", – рассказывает дрессировщица Иоланта Маск.

Во время поездки могли пострадать и само животное, и пассажиры.

Столичный Дептранс оправдывается: сотрудница не смогла устоять перед обаянием Гриши.

"Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его, хотя это запрещено. Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или в клетке", – говорится в комментарии ведомства.

Впрочем, даже из переноски питомцев часто выпускают. Еноты исполняют трюки на поручнях, вороны, игуаны и даже змеи путешествуют на коленях, лисы – на плечах у хозяина.

"Интересно, Кузя, а ты бы поместился в метро? Как тебе такая мысль: прокатиться в метро?" – предлагает хозяин своей ламе.

Теперь, очевидно – ламу в метро никто не пропустит.