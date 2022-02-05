Активность Солнца: что происходит и чем это грозит

Землю накрыла третья подряд магнитная буря. Все они были довольно слабые, отметили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Однако очевидно, что звезда "просыпается": минувший январь стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет.

Наземные станции слежения регистрируют заметный рост солнечной активности с начала года. Февраль подхватил эстафету.

Третьего числа на Земле началась магнитная буря слабого уровня G1. Ее спровоцировала вспышка на Солнце средней силы, которая продолжалась более четырех часов.

Еще одна буря накрыла нашу планету в субботу. Магнитосфера будет неспокойной также 6 и 10 февраля. Еще две мощные вспышки прогнозируются в конце месяца.

При этом Солнце находится на ранней стадии цикла, и пик его активности ожидается лишь в середине 2023 года. В то же время ученые отмечают, что сам цикл по сравнению с предыдущими окажется в целом слабее.

"Тренд последних нескольких циклов был такой, что все же идет понижение. И, возможно, что мы впадаем в глобальный минимум столетних циклов. Если это так, то цикл будет слабый", – прогнозирует завлабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук Сергей Кузин.

В Институте земного магнетизма вообще пришли к выводу, что Солнце "засыпает". Количество пятен, которые отвечают за его активность, уменьшается.

Нынешний солнечный цикл не принесет, по мнению ученых, каких-либо сюрпризов. А вот следующий может оказаться особенным и ознаменует начало фазы Маундера и новый Малый ледниковый период.

Снижение солнечный активности в 2030-х годах может привести к продолжительному периоду похолодания.