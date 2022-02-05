Ковид грозит болезнями Альцгеймера и Паркинсона даже молодым

В очередном выпуске программы "Посоветуйте, доктор" на "Радио России" замдиректора Научного центра неврологии, директор Института мозга в составе Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин подробно рассказал о том, какую огромную работу сейчас ведут ученые-медики для того, чтобы выяснить влияние Sars-Cov-2 на состояние человека, который его перенес.

Как ранее сообщалось, врачи уже фиксируют у многих пациентов в том числе серьезные неврологические последствия. По статистике, они наблюдаются в 65-80 процентах случаев у тех, кто перенес коронавирус, прежде всего, в тяжелой форме.

Причем, речь может идти даже о развитии таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Если раньше от них страдали в основном люди преклонного возраста, то сейчас у медиков есть сведения о том, что после коронавируса заболевают и молодые, у которых до ковида не было для этого никаких предпосылок.

"Такой риск есть", – признает Сергей Иллариошкин.

По просьбе ведущей программы врач-невролог перечислил первые симптомы болезни Паркинсона, которые должны насторожить.

"Она проявляется замедленностью движений, дрожанием, в том числе в руках, скованностью движений", – перечисляет эксперт.

По его словам, на практике за этим стоит нарушение мелкой моторики. Возможно изменение почерка, ловкости пальцев рук, когда человек берет мелкие предметы.

Это может быть и некоторая заторможенность мышления, изменение походки, которая становится более медленной и шаркающей. Кроме того, у человека меняется мимика лица, оно становится менее эмоциональным, поясняет Сергей Иллариошкин.

Эта тяжелая болезнь оказывает влияние даже на голос: он становится более монотонным, некоторые теряют его индивидуальные "черточки".

Эксперт подчеркивает, что опытный невролог должен наблюдать пациента, который перенес ковид, даже если у него нет тревожных симптомов, просто в профилактических целях. И специалист обязательно заметит, если они вдруг начнут проявляться.

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